Vali Coşkun: "Esnafımız tedbirlere riayet ediyor" - Son Dakika

Vali Coşkun: "Esnafımız tedbirlere riayet ediyor"

08.10.2020 12:18
Vali Coşkun:

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun maske, mesafe ve temizlik kurallarından oluşan üçlü tedbire uyulması halinde olumlu sonuçların ortaya çıkacağını söyledi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun maske, mesafe ve temizlik kurallarından oluşan üçlü tedbire uyulması halinde olumlu sonuçların ortaya çıkacağını söyledi.

Vali Coşkun, pandemi sürecinde kent merkezindeki esnafın yoğun olduğu bölgeleri gezerek uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesi Tarihi Kapalı Çarşısındaki esnafı tek tek ziyaret eden Vali Coşkun, esnafın pandemi kurallarını yerine getirdiğini söyledi. Salgından korunmak için kuralları yeniden hatırlatan Vali Coşkun, "Pandemi sürecinde işletmeler ve esnafımızı ziyaret ediyoruz. Alınan tedbirleri yerinde görüp hem vatandaşlarımıza, hem de esnafımıza bu tedbirleri tekrara hatırlatıyoruz. Artık esnafımız alınan tedbirlerle ilgili kurallara riayet ediyorlar. Temennimiz maske, mesafe ve hijyen konusunda hassasiyetin daha da yükselmesidir. Özellikle işletmelerimizde müşteri kalabalıkları olabiliyor. Bu kalabalıklarda belirlenen kurallara vatandaşlarımızın uymasıdır" dedi.

Vali Coşkun'un denetimlerine İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'da eşlik etti. - KAHRAMANMARAŞ

Vali Coşkun: Esnafımız tedbirlere riayet ediyor
Vali Coşkun: Esnafımız tedbirlere riayet ediyor
Vali Coşkun: Esnafımız tedbirlere riayet ediyor
Vali Coşkun: Esnafımız tedbirlere riayet ediyor

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Faruk Coşkun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Coşkun: 'Esnafımız tedbirlere riayet ediyor' - Son Dakika

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