Vali Cüneyt Epcim, halk pazarında denetimde bulundu - Son Dakika

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Kovid-19'la mücadele kapsamında çeşitli önlemler alınan halk pazarında denetimde bulundu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca halk pazarına giriş ve çıkışlar polis ekipleri ile zabıtalar gözetiminde gerçekleştiriliyor.

Esnaf sayısının iki katına kadar müşteri girişine izni verilen halk pazarında, bir kişi ayrılmadan diğerinin içeri girişine müsaade edilmiyor.

Pazar yeri giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan alanlarda, vatandaşlara koruyucu maske dağıtılıyor.

Sosyal izolasyonu korumak amacıyla tezgahlar arası mesafe 4 metre olarak belirlenen pazarda, esnaf ve vatandaşlar, ambalajsız sebze ve meyvelerin doğrudan esnaf tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi konusunda uyarılıyor.

Polis ve zabıta ekipleri, gün boyu tezgahları gezerek tedbirlere uyulup uyulmadığını denetliyor.

Öte yandan, halk pazarındaki yoğunluğun engellenmesi amacıyla vatandaşların ilçe ve köylerden gelişlerine de bu kapsamda sınırlama getirildi. Buna göre hangi köylerin, hangi günlerde pazara geleceği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köy muhtarlarına tebliğ edildi.

Alınan tedbirleri yerinde görmek üzere halk pazarında denetlemede bulunan Vali Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'dan bilgi aldı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç'in de eşlik ettiği Vali Epcim, pazar esnafı ve vatandaşların uygulamaya ilişkin görüşlerini dinledi.