Samsun Valisi Dağlı, kentte 455 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi - Son Dakika

Samsun Valisi Dağlı, kentte 455 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi

30.04.2021 18:17

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte 455 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını söyledi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte 455 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını söyledi.

Dağlı, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, salgının etkilerini en aza indirmek için önem taşıyan tam kapanma sürecinde herkesin kurallara riayet etmesi gerektiğini belirtti.

Samsun'da aşılama çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Dağlı, sırası gelen vatandaşların randevularını alarak aşılarını yaptırmalarını istedi.

Aşılama çalışmalarının saat 24.00'e kadar sürdüğüne dikkati çeken Dağlı, "İlk doz aşılamada 269 bin, ikinci dozda 186 bin olmak üzere toplam 455 bin doz aşı yapıldı. Vatandaşlarımızdan tedbir ve kurallara riayet etmelerini, biraz daha sabır, biraz da dikkat etmelerini istiyorum. Kendilerinin ve başkalarının hayatlarını tehlikeye atmamalarını istiyorum." dedi.

Samsun'da salgının yayılımının azaltılması için çok dinamik bir süreç yürüttüklerini ve herkesin desteğini gördüklerini dile getiren Dağlı, şöyle devam etti:

"Salgında 3-4 hafta nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye'de ilk sıralarda yer aldık. Bu, bizim ve Samsun için zor bir dönemdi. Bunu halkımızın desteğiyle biraz da olsa stabil hale getirdik. 3 haftadır vaka sayılarında çok dramatik olmasa da bir düşme yaşanıyor. Bu kısmi düşüş, asla rehavete sebep olmamalı. Çünkü daha önce yaşadığımız rehavet neticesindeki acı tecrübeyi hepimiz gördük. Düşüşlerde sürekliliği devam ettirebilmek için alınan kararlara uymak durumundayız. Vaka sayısında ilk sıralarda olduğumuz günlerde pozitif olup da dışarıda dolaşan vatandaşlarımız vardı. Temaslı olanlar da vardı. Bu konunun çok üstünde duruyoruz. Bu arkadaşların sayısı günlük 15-20 civarındaydı. Şu anda da maalesef günlük 10'dan aşağıya düşmüyor. Bu konuda duyarlılığımız devam ediyor. Vatandaşlarımız pozitif ve temaslı olanların dolaştığını görürse 112 ekiplerine ihbar etsinler."

Vali Dağlı, tam kapanma döneminde muafiyeti bulunanlar dışında kimseye kesinlikle izin vermeyeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"İlk gün olması itibarıyla belki biraz algılanmadı, belki de kendileri belge üretenler oldu. 3 gün sonra belgeler özel sektör çalışanları için e-devlet üzerinden alınacak. Çünkü kamuda çalışanlar belli. Örneğin biz, memurlarımızın tamamına görev belgesi yazdık. Eğer bugün görevdeyse, esnek çalışmaya tabi olmayıp izinli değilse görev belgesi verdik. Özel sektörde görev belgelerini işletmelerin sahibi verdiği için biraz fazla üretmiş olabilir. Çünkü sistemden çıkmıyor bu. Sistem başladı ama çok yoğun çalışıyor. Sistem, kişinin SGK'den sigortasını çekecek. Sanayi Bakanlığından imalat sektöründe çalışıp çalışmadığını gösteren NACE kodunu çekmek suretiyle kişiye özgü görev belgesi üretilecek. İstismarların önüne bu şekilde geçebileceğimizi düşünüyorum."

Süreci yönetmek adına 17 ilçenin tamamında ilgili kurum, birim ve kolluk kuvvetleriyle toplantı yaptıklarını belirten Dağlı, "Gerekli tedbirlerin alınması konusunda çalışma yürüttük. Kısmi kapanma değil, tam kapanma dönemindeyiz. Aynı ev içinde akraba da olunsa bir araya gelinmemeli. İftarlarda, sahurlarda, ev oturmalarında bir arada olunmamalı. Ayrıca özellikle sitelerde bir araya gelmeler oluyor, çocuklar bir araya geliyor. Bunlara dikkat edilmesini önemsiyoruz. Bu konuda site yöneticileri bilgilendirildi. Yeni bir mutant virüs nedeniyle bulaşma oranı çocuklara kadar düştü. Bu nedenle çocuklarımızı korumak zorundayız." diye konuştu.

Samsun Valisi Dağlı, kentte 455 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi
Samsun Valisi Dağlı, kentte 455 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi
Samsun Valisi Dağlı, kentte 455 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi
Samsun Valisi Dağlı, kentte 455 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi

Zülkif Dağlı, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Valisi Dağlı, kentte 455 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi - Son Dakika


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