Vali Deniz'in Eşi Olcay Deniz Engelli Bireylerle Buluştu
1 saat önce
Manisa Valisi Ahmet Deniz'in eşi Olcay Deniz, vali yardımcıları ve kaymakamların eşleriyle birlikte Alaşehir'e giderek engelli rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.
Manisa
Valisi Ahmet Deniz'in eşi Olcay Deniz, vali yardımcıları ve kaymakamların eşleriyle birlikte Alaşehir
'e giderek engelli rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.
Vali Deniz'in eşi Olcay Deniz ve beraberindekiler Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un eşi Duygu Uçgun'un ev sahipliğinde ilk olarak Özel Mutlu Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Kurum sahibi Fahrunnisa Funda Kandemir ve kurum müdürü Ayşe Eğercioğlu, çalışmaları ve eğitim gören engelliler hakkında bilgi verdi. Burada Olcay Deniz, engelli gençler ve çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.
Olcay Deniz ve beraberindekiler daha sonra Özel Alaşehir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Burada da kurum sahibi Jale Kayıhan
ve kurum müdürü Demet Demirtan kurumun işleyişi ve eğitimleri hakkında bilgi aktardı.
Engelli gençler ve çocuklar kendileriyle yakından ilgilenen Olcay Deniz'e sarılarak sevgilerini gösterdi. - MANİSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:33 Kaynak: İHA
ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin
ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır
HDP'nin Aday Tanıtım Toplantısında PKK Propagandası Yapan 16 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
AİHM, Hendek Eylemleri İddialarını Kabul Etmedi