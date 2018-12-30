Son Dakika Haberleri: Vali Deniz Paranın İlk Basıldığı Sardes Antik Kentini Fotoğrafladı

Vali Deniz Paranın İlk Basıldığı Sardes Antik Kentini Fotoğrafladı

50 dakika önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, paranın ilk basıldığı şehir ve Lidya Krallığının başkenti olan Sardes antik kentini gezerek bol bol fotoğraf çekip şehir hakkında bilgi aldı.

Vali Deniz Paranın İlk Basıldığı Sardes Antik Kentini Fotoğrafladı, System.String[]
Manisa Valisi Ahmet Deniz, paranın ilk basıldığı şehir ve Lidya Krallığının başkenti olan Sardes antik kentini gezerek bol bol fotoğraf çekip şehir hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa'yı daha yakından tanımak amacıyla hafta sonunda tarihi, turistik ve kültürel değerleri yerinde incelemeye devam ediyor. Vali Deniz bu kapsamda, Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile birlikte Sardes Antik Kentinde incelemelerde bulundu. Sudak, Sardes Antik Kentinin tarihi önemi ve Manisa turizmine katkısı hakkında Vali Deniz'e bilgi verirken, Vali Deniz de, Sardes Antik Kentini incelerken bol bol fotoğraf çekti.

Vali Deniz, Anadolu coğrafyasının birçok kadim medeniyete ev sahipliği yaptığını, adeta bir açık hava müzesi olduğunu belirterek, Manisa'nın da çok önemli kültürel ve tarihi değerleri bulunduğunu söyledi. UNESCO geçici miras listesinde yer alan, tarihte ilk paranın basıldığı Lidya'nın başkenti Sardes'in Ülkemiz için çok önemli bir kültürel değer olduğunu ifade eden Vali Deniz, "Amacımız ülkemize daha çok turist gelmesini sağlamak. Sadece kum, deniz, güneş turizmi yanında, Türkiye son yıllarda kültür turizmine de ağırlık vermeye başladı. Manisa, tarım ve sanayi şehri olmasının yanında bir turizm şehri aynı zamanda. Bizim de bütün çabamız ilimizin tanıtımını iyi yapmak" dedi.

Vali Deniz, Salihli Çamurhamamı Mahallesinde

Vali Ahmet Deniz Salihli'ye bağlı Çamurhamamı Mahallesine de giderek buradaki tesislerde inceleme yaptı ve vatandaşlarla görüştü. Vali Deniz'e ziyareti sırasında Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da eşlik etti.

Burada sebze meyve satan vatandaşlarla görüşen Vali Deniz, hayırlı işler diledi. Vali Deniz beraberindekilerle birlikte mahalledeki kahvede oturarak çay içip vatandaşlarla sohbet etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:20 Kaynak: İHA

Levent Kılıç, Salihli, Manisa, Güncel
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