Son Dakika Haberleri: Vali Doruk, Okul ve Yurt Binası İnşaatını İnceledi

Vali Doruk, Okul ve Yurt Binası İnşaatını İnceledi

1 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Orta Mahalle'de yapımı devam eden 16 derslikli okul binası ve 200 yatak kapasiteli yurt binası inşaatını inceledi.

Vali Doruk, Okul ve Yurt Binası İnşaatını İnceledi, System.String[]
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Orta Mahalle'de yapımı devam eden 16 derslikli okul binası ve 200 yatak kapasiteli yurt binası inşaatını inceledi.


İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, Çevre ve Şehircilik Müdürü Murat Cavunt, yüklenici firma yetkilisi Selçuk Haznedar'ın eşlik ettiği Vali Doruk, inşaatların son durumu hakkında bilgi alarak gördüğü eksikliklerin kısa sürede giderilmesi talimatını verdi.

Milli Eğitim Müdürü Kahveci, yaklaşık 17 ay önce yapımına başlanan ve 16 milyona mal olacak okul ve yurt binası inşaatında yüzde 80 fiziki gerçekleşme sağlandığını söyledi.

Vali Doruk, daha sonra Şehit Erol İnce İmam-Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek, okul binasında incelemelerde bulundu.

Bazı sınıfları gezen Vali Doruk, öğrencilerle sohbet ederek, öğretmenlerini iyi dinlemeleri ve derslerine düzenli çalışmalarını öğütledi.

Öğrencilerle günlük yaşam ve gelecekle ilgili hedefleri hakkında sohbet eden Vali Doruk, öncelikli olarak iyi insan olabilmeyi başarmanın önemine dikkati çekti.

Vali Doruk'un okul ziyaretine Milli Eğitim Müdürü Kahveci ile Okul Müdürü Hüseyin Şimşek eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Artvin, Orta Mahalle, Güncel
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