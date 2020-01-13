Vali Doruk, Ümmü Gülsüm'ü ağırladı - Son Dakika

ARTVİN Valisi Yılmaz Doruk , katıldığı yarışma programıyla ilgi odağı olan konuşma engelli Artvinli Çevre Mühendisi Ümmü Gülsüm Genç 'i (27) makamında kabul etti.

Geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle 4 yaşından beri konuşamayan Ümmü Gülsüm Genç, katıldığı bir yarışma programında, 125 bin TL ödül kazandı. Sosyal medyada gündem olan Ümmü Gülsüm, memleketi Artvin'in de gurur kaynağı oldu. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Çevre Mühendisi Ümmü Gülsüm Genç'i makamında kabul etti. Yanında annesi Rukiye, babası Mustafa ve kız kardeşi Esra Genç olan Ümmü Gülsüm ile bir süre sohbet eden Vali Doruk, genç kızı göstermiş olduğu başarı için tebrik etti.