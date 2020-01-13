Vali Doruk, Ümmü Gülsüm'ü ağırladı - Son Dakika
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Vali Doruk, Ümmü Gülsüm'ü ağırladı

7 saat önce

ARTVİN Valisi Yılmaz Doruk, katıldığı yarışma programıyla ilgi odağı olan konuşma engelli Artvinli Çevre Mühendisi Ümmü Gülsüm Genç'i (27) makamında kabul etti.

Vali Doruk, Ümmü Gülsüm'ü ağırladı, System.String[]
ARTVİN Valisi Yılmaz Doruk, katıldığı yarışma programıyla ilgi odağı olan konuşma engelli Artvinli Çevre Mühendisi Ümmü Gülsüm Genç'i (27) makamında kabul etti.

Geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle 4 yaşından beri konuşamayan Ümmü Gülsüm Genç, katıldığı bir yarışma programında, 125 bin TL ödül kazandı. Sosyal medyada gündem olan Ümmü Gülsüm, memleketi Artvin'in de gurur kaynağı oldu. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Çevre Mühendisi Ümmü Gülsüm Genç'i makamında kabul etti. Yanında annesi Rukiye, babası Mustafa ve kız kardeşi Esra Genç olan Ümmü Gülsüm ile bir süre sohbet eden Vali Doruk, genç kızı göstermiş olduğu başarı için tebrik etti.

Ümmü Gülsüm'ün anne ve babasına vatana millete böylesine hayırlı evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür eden Vali Doruk, "Ümmü Gülsüm kızımız, çocukluğunda geçirdiği hastalığın kendisinde oluşturduğu engellere karşı pes etmeden, azmi ve kararlılığıyla engellerin üstesinden gelmiştir. Kızımızın yarışmada gösterdiği başarı aslında bu azmin ve inancın sonucudur. Ümmü Gülsüm bu başarısıyla engelleri aşmanın aslında bir inanç meselesi olduğunu ispatlamış, şartlar ne olursa olsun hayata sarılmayı bizlere hatırlatmıştır. Kanaatkar, edepli, azimli ve samimi kişiliğiyle tüm Türkiye'nin gönlüne giren Ümmü Gülsüm, insani değerlerimiz adına da bizlere güzel örnekler vermiştir. Sergilediği bu örnek kişilikle tüm Türkiye'nin takdirini kazanan Ümmü Gülsüm, ayrıca memleketi olan Artvin'inde gurur kaynağı olmuş, ilime ve milli değerlere önem veren Artvinli insan profilinin de canlı örneği olmuştur" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:18 Kaynak: DHA
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