Vali Doruk, yeni yıl dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Vali Doruk, yeni yıl dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni yıl dolayısıyla kent genelinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Doruk, yeni yıl dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni yıl dolayısıyla kent genelinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Doruk, Murgul Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şentürk Ağırbaş ile Murgul Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet etti.

Huzurevi sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Doruk, devlet olarak her zaman bakıma muhtaç yaşlıların yanında olduklarını söyledi.

Vali Doruk, huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinleri ise böylesine sağlıklı ve huzurlu ortamı kendilerine sağlayan devletten ve sunulan hizmetlerden memnun olduklarını ifade etti.

Vali Doruk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile İl Jandarma Komutanlığında vatani görevlerini yapan askerleri, ardından Şehit Tamer Aktaş Polis Merkezindeki polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Artvin Devlet Hastanesini de ziyaret eden Vali Doruk, hastalara acil şifalar dileyerek, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl temennisinde bulundu.

Şerif Yılmaz 2, Jandarma, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:28 Kaynak: AA
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