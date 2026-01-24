Vali Duru, Özel Bireylerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Duru, Özel Bireylerle Bir Araya Geldi

Vali Duru, Özel Bireylerle Bir Araya Geldi
24.01.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Valisi Murat Duru, sosyal devlet anlayışıyla bakım merkezini ziyaret etti ve özel bireylerle sohbet etti.

Eşiyle birlikte Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret eden Aksaray Valisi Murat Duru, "Devletimizin en büyük özelliklerinden biri sosyal devlet olmasıdır" dedi.

Aksaray Valisi Murat Duru, eşi Elif Duru ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Aksaray Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde merkezde kalan özel bireylerle bir araya gelen Vali Duru ve eşi Elif Duru özel bireylerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Duru, devletin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde her zaman özel bireylerin yanında olduğunu vurguladı. Ziyarette konuşan Vali Duru, sevgi, dayanışma ve anlayışla engellerin aşılabileceğini ifade ederek, merkezde sunulan eğitim ve mesleki faaliyetlerin büyük önem taşıdığını belirtti. Merkezin, sosyal devlet anlayışının somut ve kıymetli bir örneği olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından merkezde kalan özel bireylerden Çavuş, "Biz Engelliyiz" adlı şiirini okudu. Şiirin ardından yaptığı kısa konuşmada engellerin umut ve sevgiyle aşılabileceğini ifade eden Çavuş, duygusal anlar yaşattı. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Ulaş da merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, merkezde 72 özel bireyin kaldığını, özel bireylere ve ailelerine yönelik danışmanlık hizmetleri sunulduğunu belirtti. Ulaş ayrıca el sanatları, galoş ve rölyef atölyelerinde mesleki destek sağlandığını ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlendiğini ifade etti. Vali Murat Duru ve eşi Elif Duru, ziyaret kapsamında merkezdeki yaşam alanları, atölyeler ve ortak kullanım alanlarını gezerek incelemelerde bulundu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Engelliler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Duru, Özel Bireylerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:16:36. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Duru, Özel Bireylerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.