Son Dakika Haberleri: Vali Epcim, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret etti
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Vali Epcim, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret etti

6 saat önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Vali Epcim, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret etti, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.


Kurum içerisinde incelemelerde bulunan Vali Epcim, İl Müdürü Hasan Saka ve kurum yöneticileriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda İmar Barışı, Sıfır Atık Projesi, kentsel dönüşüm çalışmaları ile kamu yatırımlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.


Toplantıya Tapu İl Müdürü İlhan Sağlam, Kadastro İl Müdürü Muhammet Mahmut Kahveci, Milli Emlak Müdür Vekili Yasin Ulutaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Küçük ile İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürü Salih Zeki Yılmazoğlu katıldı. - BAYBURT

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Cüneyt Epcim, Hasan Saka, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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