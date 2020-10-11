Vali Epcim Milletvekili Battal'la birlikte incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Epcim Milletvekili Battal'la birlikte incelemelerde bulundu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'la birlikte Aydıntepe ilçesinde incelemelerde bulunarak kamu yatırımlarını yerinde denetledi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'la birlikte Aydıntepe ilçesinde incelemelerde bulunarak kamu yatırımlarını yerinde denetledi. Vali Epcim, Aydıntepe İlçesinde KÖYDES projesi kapsamında gerçekleştirilen HES çalışmalarını inceledi. AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile yapımı devam eden HES inşaatını inceleyen Vali Epcim, Kaymakam Tanju Çanakçıoğlu ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, inşa edilen Hidro Elektrik Santrali'nin 670 kilovatsaat elektrik enerjisi sağlayacağını söyledi. Vali Epcim, Yakup Abdal Tabiat parkı ve peyzaj çalışmalarını da yerinde inceledi. Epcim, tabiat parkının yılsonuna kadar devam eden çalışmalar sonunda hizmete açmayı planladıklarını kaydetti. Anadolu irfan geleneğinin önemli temsilcilerinden Uruşdi Baba ve yol arkadaşlarını Oruçbeyli köyünü ziyaret ederek anan Vali Cüneyt Epcim, onarımı tamamlanan ziyaret alanında incelemelerde bulundu. - BAYBURT

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