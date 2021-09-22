Vali Ersin Yazıcı, ahilik ödülü alan esnafla bir araya geldi - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ahilik ödülüne layık görülen kalfa Ali Korkmaz ve çırak Metin Can Aslan'ı makamında konuk etti.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'nin de yer aldığı ziyarete, yılın ahisi seçilen Osman Kaya rahatsızlığı nedeniyle katılamadı.

Ahiliğin önemine vurgulayan Vali Yazıcı; "Ahilik sevgi, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve güzel ahlak öğretilerinin sanat ile sentezlenmesidir. Ahilik, bir meslek örgütü olmanın çok ötesindedir. Ahilik teşkilatı usta-kalfa-çırak ilişkisiyle eğitimi, istihdamı ve üretimi en güzel şekilde tesis etmiştir. Eğitimi, hayat boyu süren bir faaliyet olarak düşünmüş ve mesleki eğitim ile ahlaki eğitimi çok güzel harmanlamıştır." diye konuştu.

Tüm dünyayı etkileyen salgın sürecinde en çok zarar gören gruplardan birisinin de esnaf olduğuna değinen Yazıcı, "Bu zor günlerimizi ahilik kültürümüzden gelen dayanışma ruhu ile aşacağımıza eminim. Esnafımızın daima yanında olmaya, desteklemeye devam edeceğiz. Tarih boyunca nice badireleri atlattığımız gibi dikkatli ve inançlı olduğumuz takdirde bu süreci de hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

Adlıhan Dere ise ziyarette şunları söyledi:

"Sayın Valim öncelikle göreve başladığınız günden bugüne her zaman esnafın yanında olduğunuz, esnafın her türlü derdiyle dertlendiğiniz, esnafımızı ziyaret edip sorunlarını dinlediğiniz, birlikte çay içip sohbet ettiğiniz, 19 ilçemizin de esnaf odası başkanlarımızla ayrı ayrı görüşüp desteğinizi esirgemediğinizi, iyi günde kötü günde hep bizimle olduğunuz için esnaf odası başkanlarım ve Antalya esnafı adına size şükranlarımı sunarım."