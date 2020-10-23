Vali eşinden askerlere ev yemeği ikramı - Son Dakika

Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Batman Gönül Elçileri temsilcisi Ebru Şahin, Sason Yücebağ jandarma karakolunda görevli askerlere kendi elleri ile yaptığı yemekleri ikram etti.

Sason ilçesine bağlı Yücebağ jandarma karakolundaki askerleri İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak ve eşi Şermin Çakmak ile birlikte ziyaret eden Batman valisi Hulusi Şahin'in eşi Batman Gönül Elçileri temsilcisi Ebru Şahin, evde pişirdiği ev yemeklerini ailelerinden uzakta vatani görevini yapmakta olan askerlere ikram etti. Ziyarette askerlere yaptığı yemekleri ikram eden Şahin, askerlerin anne yemeklerine olan özlemlerini bir nebze gidermek için evde pişirdiği yemekleri askerlerle paylaşmaktan mutlu olduğunu belirtti. - BATMAN