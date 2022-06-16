Vali Gökmen Çiçek turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Gökmen Çiçek turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi

16.06.2022 16:57
Vali Gökmen Çiçek turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri turizminin tanıtılması amacıyla turizm acenteleri ve otel yöneticileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri turizminin tanıtılması amacıyla turizm acenteleri ve otel yöneticileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, programa Çiçek'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, otel yöneticileri ile kentte faaliyet gösteren turizm acenteleri katıldı.

Programda konuşan Vali Çiçek, kentte turizm anlamında pazarlama yapılacak birçok yerin olduğunu belirtti.

Kayseri'ye sadece "sanayi şehri" demenin haksızlık olacağını vurgulayan Çiçek, "Çünkü Kayseri çok ciddi turistik tarihin de üzerinde duruyor. Sizler 'turistik değerleri öne çıkaralım ve ilin tanıtımını yapalım' diye çok çalışıyor, çok çabalıyorsunuz. Ben de Kayseri'nin turizm potansiyelini arttırmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Program fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

Gökmen Çiçek, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Gökmen Çiçek turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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