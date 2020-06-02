Vali Gül Nizip'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde incelemelerde bulundu

İlçeye gelen Vali Gül, yapımı devam eden Gaziantep- Birecik bölünmüş yol çalışmasını inceledi.

Nizip Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Gül, ikinci Organize Sanayi Bölgesi'nin devam eden altyapı çalışmalarını denetledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Nizip- Karkamış yol yapım çalışmasını da inceleyen Gül, ilçe merkezinde yapımı süren Kültür Merkezi ve Spor Salonu'nu gezdi.

Vali Davut Gül, daha sonra Nizip Belediyesine geçerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gül, Nizip'te bulunma amacının hizmetleri yerinde görmek ve incelemek olduğunu söyledi.

Gaziantep-Birecik yol çalışmasının Gaziantep'ten Nizip'e kadar olan kesiminin bu yıl içerisinde tamamlanacağını belirten Gül, şöyle konuştu:

"Adalet Bakanımızın himayelerinde, İçişleri Bakanımızın da destekleri ile içerisinde 950 kişilik konferans salonu, 2 ayrı cep sineması, yetişkinler ve çocuklar için kütüphane bulunan çok amaçlı Nizip Kültür Merkezi inşaatını da yerinde inceledik. Buradaki çalışmalarda bir ya da 2 ay içerisinde toparlanmış olacak. Katkılarından dolayı Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Nizip-Karkamış yolundaki çalışmalar da devam ediyor. Bunun yanında Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde çok güzel gelişmeler var. Doğalgaz sorunu çözülmüş oldu. İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısı da davam ediyor. Nizip'in bugünü dünden daha güzel, inşallah yarını da bugünden daha güzel olacak."

Vali Gül'e incelemeleri sırasında Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ve diğer ilgililer eşlik etti.