Son Dakika Haberleri: Vali Güzeloğlu, Lice'de Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Vali Güzeloğlu, Lice'de Muhtarlarla Bir Araya Geldi

23 dakika önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesi muhtarlar buluşması Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında gerçekleşti.

Vali Güzeloğlu, Lice'de Muhtarlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice ilçesi muhtarlar buluşması Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında gerçekleşti.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Lice ilçesinde görev yapan muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, il ve ilçe kurum müdürleriyle mahalle muhtarları katıldı. Toplantı açılış konuşmasını yapan Vali Güzeloğlu toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Vali Güzeloğlu, "Bizim bir düsturumuz var, bir amacımız var, bir gayemiz var, Lice'yi, Diyarbakır'ı, bu ilin her bir köşesini, her bir kişisini daha iyiye daha güzele taşımak ve hak ettiği düzeyde yaşatmak. Bundan da hiç vazgeçme niyetimiz yok. Bu ülkenin her birisi birinci sınıf vatandaşı olarak birbirinden değerli kıymetli vatandaşlarını, insanını, insanımızı en güzeline kavuşmasını sağlamak, devletin amacı varlık gayesi de budur, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu da ne ile olur, hizmetle olur, gayretle olur, çabayla olur, çalışmayla olur. Ben dahil bütün arkadaşlarım devleti temsil eden Diyarbakır'daki 73 bin 600 devlet kurumunda çalışan kişinin ve seçilmiş sizler dahil hepimizin tek gayesi bu olmalıdır" dedi.

Vali Güzeloğlu'nun konuşmasının ardından Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Sabaz tarafından Lice ilçesine yapılan hizmetlerle ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı., - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:44 Kaynak: İHA

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