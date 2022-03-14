Vali İdris Akbıyık, sağlık çalışanlarının gününü kutladı - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Tıp Bayramı dolayısıyla devlet hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile Hakkari Devlet Hastanesini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Burhan Yılmaz, Başhekim Uğur Can Kara ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Akbıyık, sağlık çalışanlarının gününü tebrik etti, görevlerinde başarı diledi.

Kara da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Akbıyık'a teşekkür etti.