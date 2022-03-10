Vali Kaldırım'dan yetkililere karla mücadelede "sahada olun" talimatı - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte meydana gelebilecek olumsuzluklara yönelik alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda yetkililere "sahada olun" talimatı verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelindeki son durum ve tedbirler ile yürütülen çalışmaların ele alındığı çevrimiçi toplantıya, garnizon komutanı, vali yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri ve bürokratları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgili daire amirleri, sorumluluk alanlarında yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler konusunda bilgilendirme yaptı.

Vali Kaldırım, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Bölgemiz ve ilimiz genelinde yoğun olarak beklenen soğuk, kuvvetli rüzgar ve kar yağışlı havada yaşamın doğal akışını etkileyecek her türlü olumsuzlukların önlenmesi, azaltılabilmesi ve sonrasında gerekli müdahalelerin yapılması konusunda tüm hazırlıkları yaptık. İlimiz genelindeki son durum ve tedbirlerle ilgili koordinasyonun sağlanması konusunda da hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

İlgili kurumların, sorumluluk bölgelerinde tüm hazırlıklarını tamamladığını ve olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduklarını aktaran Kaldırım, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek herhangi bir durumun yaşanmaması ve mağduriyet oluşmaması için tüm ekiplerin 24 saat esaslı hazır halde olacağını vurguladı.

Kaldırım, eldeki tüm imkanları seferber edebilmek için koordinasyon ve iş birliğinin artırılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hem ilçe kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın hem de ilgili tüm kurum amirlerinin sahada olması önem arz ediyor. Günün her saati ekiplerimizle birlikte bizler de sahada olacağız ve ilgili herkes sahada olsun. Bu konuda gereken hassasiyeti göstererek geçtiğimiz aylarda verdiğimiz karla mücadeledeki başarıyı, tekrar göstereceğimize inanıyorum."