Vali Kaldırım sosyal medya fenomenleriyle Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarını gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Kaldırım sosyal medya fenomenleriyle Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarını gezdi - Son Dakika

Vali Kaldırım sosyal medya fenomenleriyle Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarını gezdi

6 saat önce

Elazığ Valiliği, coğrafi anlamda 45 milyon yıllık olduğu ifade edilen Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarını uluslararası bir destinasyon yapmak için tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Kaldırım sosyal medya fenomenleriyle Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarını gezdi, System.String[]

Elazığ Valiliği, coğrafi anlamda 45 milyon yıllık olduğu ifade edilen Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarını uluslararası bir destinasyon yapmak için tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.


Vali Çetin Oktay Kaldırım beraberinde Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ve bir grup sosyal medya fenomeni ile kanyonları gezdi.

Geziye katılan sosyal medya fenomenlerine teşekkür eden Kaldırım, şöyle konuştu:

"3 gün boyunca ilimizin güzelliklerini tanıtma amaçlı çalışmalar yapıyor. Turizm destinasyonları anlamında güzel paylaşımlarda bulunuyor. Dün Hazarbaba Kayak Merkezi'nde güzel bir açılış yaptık. Orada kayak merkezi, göl ve macera parkıyla 2 milyon ziyaretçi çekiyoruz. Hem bu profili yükseltmek hem de yurt dışından ziyaretçi çekmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda Kanadalı bir firma ile master plan çalışması yapıyoruz."


Misafirlerinin Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarını da hayranlıkla gezdiklerini vurgulayan Kaldırım, "Dünyada ender görülen bir tür olan karaleyleklerin yuvalama alanı olduğundan dolayı buraya Karaleylek Kanyonu ismini verdik. Her iki kanyonla ilgili tescil süreci devam ediyor. Tabi kanyonlara çok müdahale etmeden, doğal yapısını koruyarak burayı uluslararası bir destinasyon haline getirmeyi planlıyoruz." dedi.

"Harikulade büyüleyici bir atmosfere sahip"

CZN Burak olarak tanınan fenomen Burak Özdemir ise Elazığ'ı tarihi ve doğal güzellikleri ile çok beğendiklerini belirtti.


Özellikle yeni keşif Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonlarına hayran kaldıklarını ifade eden Özdemir, "Hazarbaba çok farklı bir güzelliğe sahip. Herkesi bu güzelliklerin tadına varma anlamında Elazığ'a bekliyorum." dedi.

Elazığ Valiliği, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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