Vali Karadeniz Bozkurt'ta halk toplantısı yaptı - Son Dakika
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Vali Karadeniz Bozkurt'ta halk toplantısı yaptı

6 saat önce

KASTAMONU(AA) Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Bozkurt ilçesinde halk toplantısı düzenledi.

Vali Karadeniz Bozkurt'ta halk toplantısı yaptı, System.String[]

KASTAMONU(AA) Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Bozkurt ilçesinde halk toplantısı düzenledi.


Karadeniz, Çok Programlı Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sorunları çözmek için çalıştıklarını belirterek, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek tüm konulara imkanlar çerçevesinde en uygun çözümleri bulmaya çalışacaklarını söyledi.

Toplantıda muhtarlar ve vatandaşların soruları kurum amirleri tarafından cevaplandırıldı.


Toplantının ardından şehit ailesi ve ilçedeki ahşap sanayi esnafını da ziyaret eden Karadeniz, ardından ilçeden ayrıldı.

Anadolu Lisesi, Kastamonu, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:06 Kaynak: AA
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