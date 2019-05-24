Vali Karahan, uygulama noktasındaki polislerle iftar yaptı

Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli-Ankara kara yolu üzerindeki emniyet teşkilatına ait uygulama noktasında polislerle iftar yaptı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli-Ankara kara yolu üzerindeki emniyet teşkilatına ait uygulama noktasında polislerle iftar yaptı.

Vali Karahan, Kale Mahallesinde şehir girişindeki uygulama noktasında Denizli Emniyet Müdürlüğü birimlerindeki polislerle bir araya geldi.

Nöbet tutan emniyet mensupların ile iftar yapan Karahan, uygulama noktasında 24 saat görev yapıldığını belirterek, polis ve jandarmanın 24 saat görevde olduğunu, devletin eli ayağı, gözü kulağı olduğunu ifade etti.

Verilen görev gereği mesuliyetin olduğunu dile getiren Karahan, şunları söyledi:

"Ama bizim sırf mesuliyet ve görev olarak değil, bu millete hizmetin bir ibadet olduğu bilinciyle bunu aşkla şevkle yapıyoruz. Bu işler para için yapılacak işler değil. Bir hizmet, ibadet aşkıyla olmazsa yürütülecek, o stresi, o yoğunluğu, o kargaşayı, o kaosu normal insan beyninin, bedeninin kaldırması mümkün değil ama bu aşk varsa, bu muhabbet varsa, bu millete hizmet derdi varsa bu işler yapılıyor. Denizlimizde de bu işi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Mutlaka eksiklerimiz vardır ama daha iyisine ulaşmak için gayret ediyoruz. Bundaki en önemli husus işbirliği, karşılıklı güven. Neticede devletin bize geçici süreyle emanet ettiği şekilde görevimizi yapmaya çalışacağız. Polis teşkilatı hem zaman Türkiye'nin yüz akı olmuştur. Bu iç disiplin normal hayatımıza da yansıyor. Aramızdaki çürük elmaları da temizlememiz de lazım. Bu meslek gruplarında biraz da duyarlı olmamız gerekiyor. Çünkü 'et kokarsa tuz basarsın, tuz kokarsa ne basarsın hesabı' polis, jandarma, asker, hakim, savcı, vali, kaymakam, bunlar toplumda tuz mesabesinde. Onun için bizim sağlam durmamız lazım, bu konuda dikkatli olmamız lazım. Sürekli kendimizi daha iyiye, daha güzele doğru yöneltmemiz lazım."

İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de, uygulama noktasında yaklaşık 15 personelin 24 saat esaslı görev yaptığını ifade ederek, "Bütün birimlerden arkadaşlarımız burada nöbet tutuyor. Arkadaşlarımız burada tabiri caizse bir üs şeklinde konuşlandırılan şehrin girişinde, asayişinden, trafiğinden, teröründen, organizesinden uyuşturucusundan her türlü konuyla mücadele eden ve en önemli önceliği ile terör algısı ile şehrin huzuruna hizmet eden bir görev ifa ediyorlar." diye konuştu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ile emniyet müdür yardımcıları da katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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