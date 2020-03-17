Vali Karahan: "Uyuşturucuyla mücadelede kararlı bir mücadele veriyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Karahan: 'Uyuşturucuyla mücadelede kararlı bir mücadele veriyoruz' - Son Dakika

Vali Karahan: "Uyuşturucuyla mücadelede kararlı bir mücadele veriyoruz"

6 saat önce

Denizli Valisi Hasan Karahan, uyuşturucuyla mücadele konusunda devletin tüm organlarıyla birlikte kararlı bir mücadele verildiklerini belirtti.

Vali Karahan:

Denizli Valisi Hasan Karahan, uyuşturucuyla mücadele konusunda devletin tüm organlarıyla birlikte kararlı bir mücadele verildiklerini belirtti.


Denizli'de, 'Uyuşturucu Bağımlılık ile Mücadele' toplantısı Vali Hasan Karahan başkanlığında yapıldı. Toplantıda uyuşturucuyla mücadele konusunda 2020 yılında yapılan ve yapılacak çalışmalar değerlendirilerek, kentte uygulanan tedbirler ve alınan kararlar görüşüldü. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Valimiz Karahan, Vali Yardımcısı Mehmet Okur, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk ile sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Toplantıda Denizli'de 2020 yılı içinde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme ve önceki yıllarda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında ilgili kurumlar tarafından sunumlar yapıldı. Uyuşturucu arzının ve uyuşturucuya olan talebin önlenmesi, koruyucu önleyici hizmetler, danışmanlık, arındırma tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri amaçlarına istinaden kentte yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak ele alındı.


Toplantıda konuşan Vali Karahan uyuşturucuyla mücadele konusunda devletin tüm organlarıyla birlikte kararlı mücadele verildiğini belirtti. - DENİZLİ

Mehmet Okur, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı         
11:36
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi         
10:47
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı         
09:57
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir         
08:55
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı         
08:22
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı         
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde         
00:01
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı         
23:44
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 20:48:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Karahan: "Uyuşturucuyla mücadelede kararlı bir mücadele veriyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]