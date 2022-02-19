Üye Girişi
VALİ KARALOĞLU'NDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ - Son Dakika

VALİ KARALOĞLU'NDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

19.02.2022 09:36

Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, ailelere destek ziyaretinde bulundu. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın da bulunduğu ziyarette konuşan Vali Karaloğlu, annelerin haklı feryadına kulaklarını tıkayanların olduğunu belirterek, "Bu yürekli anneler, yürekli kadınlar, Diyarbakır anneleri, bir şeyi gösterdi Diyarbakır'da. Artık örgüte katılım nerdeyse sıfır noktasına geldi. Yürekli annelerin bu mücadeleleri, halkın da uyanmasına, çocuklarımızın da gözünü açmasına vesile oldu" dedi. Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:

"900 gündür burada bir çadırda dünyanın en haklı talebi için, sadece ve sadece evlatlarına kavuşmak üzere annelerin, babaların, ailelerin Diyarbakır'da 'evladımı istiyorum' nöbeti var, eylemi var. Bu annelerin haklı feryadına kulaklarını tıkayanlar var maalesef. Avrupa'daki ve dünyadaki insan hakkı savunucuları, kadın hakları savunucuları, çocuk hakları savunucuları maalesef buradaki bu haklı sese kulaklarını tıkadılar. Ama biz biliyoruz ki bu anneler dünyanın en masum talebini dile getiriyorlar; '14, 15, 16 yaşlarındaki çocuğun iradesi olmaz, çocuklarımızı kandırarak zorla dağa götürenlere çocuklarımızı verin' diyorlar. Bu haklı talep 900 gündür bu çadırda devam ediyor. 34 yavrumuz bu zalimlerin elinden kurtuldu, geldi, ailelerine kavuştu. Hedef, burada eylemde olsun olmasın bütün çocuklarımızın bu zalim yapının elinden kurtulması, annelerine, babalarına, ailelerine bir an önce kavuşması için onlar kendi mücadelelerini, biz devlet olarak kendi mücadelemizi veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bütün çocuklarımız bu zalimlerin elinden kurtulsun diye dua ediyoruz."

'TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIM SIFIR NOKTASINA GELDİ'

Terör örgütüne katılımın nerdeyse sıfır noktasına geldiğine vurgu yapan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bu yürekli anneler, Diyarbakır'da yakalanan huzur ve güven ortamının sonsuza kadar devam etmesi için mücadelelerine devam edecekler. Bu yürekli anneler, yürekli kadınlar, Diyarbakır anneleri, bir şeyi gösterdi Diyarbakır'da. Artık örgüte katılım nerdeyse sıfır noktasına geldi. Yürekli annelerin bu mücadeleleri, halkın da uyanmasına, çocuklarımızın da gözünü açmasına vesile oldu. Ben bundan dolayı bütün annelerimizi kutluyorum. Mücadelemiz devam edecek. Diyarbakır'da yakalamış olduğumuz bu huzur ve güven ortamını inşallah kardeşçe sonsuza kadar devam ettirme noktasındaki mücadelemiz de devam edecek. Bu eylem uzamasın talebimiz var, niye uzamasın, çünkü her anne en doğal hakkı olan çocuğuna kavuşsun. Dağda bir tane bile yavrumuz kalmasın ki bu eylem de son bulsun. Annelerimizin kararlığı, dağda bir çocuğumuz kalsa bile devam edecek. İnşallah zafer haklı olanın olacak."

VALİ KARALOĞLU'NDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ
VALİ KARALOĞLU'NDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ
VALİ KARALOĞLU'NDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

YORUMLAR
500
VALİ KARALOĞLU'NDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ VALİ KARALOĞLU'NDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ Evlat nöbetindeki ailelerin destansı direnişi 900'ncü gününde: 263 aile katıldı, 34 aile evladına kavuştu Evlat nöbetindeki ailelerin destansı direnişi 900'ncü gününde: 263 aile katıldı, 34 aile evladına kavuştu Vali Karaloğlu: 'Diyarbakır'da artık örgüte katılım neredeyse sıfır noktasına geldi' Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'da artık örgüte katılım neredeyse sıfır noktasına geldi"

Münir Karaloğlu, Hüseyin Aşkın, Diyarbakır, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİ KARALOĞLU'NDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:39 Falyalı suikastı, Susurluk'un kilit ismi Erol Evcil'e kadar uzandı! Evcil'in koruması da Kıbrıs'taydı
09:29 Adını Feriha Koydum'da oynarken henüz çocuktular! Yıllar sonra çocuklarını buluşturdular!
09:27 Otomobil sahipleri merak ediyordu! İşte aracınızın neden çürüdüğünü anlatan video
09:25 Sedat Peker cephesinden aylar sonra ses geldi! Bu kez oğlu, Tarkan'ın şarkısını paylaştı!
09:23 Buzlanma can aldı! Konya'da devrilen tur otobüsünde 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
09:21 Cumhur İttifakı'na katılması bekleniyordu! Fatih Erbakan'dan "5 holding ve 2.7 trilyon" vurgulu hükümet eleştirisi
08:55 Emeklilikte yaşa takılanlara müjde: Söz verildi! 2022'de sorun tamamen çözülüyor!
08:49 Dehşet gemisinde bir Türk kayıp! İtalyan bayraklı gemide yangın çıkmıştı, 14 kaybın arasında bir Türk de var
08:36 Sıla'nın acısını o da yaşıyor! Köpeği Balım, cinayetten sonra evin önünden ayrılmıyor!
08:27 Sıla'nın katilinin suç kaydında yok yok: Hırsızlık, darp, şantaj, tehdit! Halası anlattı: Bütün aileyi tehdit ediyordu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 09:46:11. #1.12#
SON DAKİKA: VALİ KARALOĞLU'NDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement