Vali Karaloğlu sosyal medyadan müjdeledi: "Fiskaya Şelalesi yeniden akacak" - Son Dakika

Vali Karaloğlu sosyal medyadan müjdeledi: "Fiskaya Şelalesi yeniden akacak"

18.11.2020 09:55
Vali Karaloğlu sosyal medyadan müjdeledi:

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, vatandaşlarla bir araya geldiği sosyal medya buluşmalarında Fiskaya Şelalesi'nden yeniden su akacağını ve seyir terasının yenileneceğini müjdeledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, vatandaşlarla bir araya geldiği sosyal medya buluşmalarında Fiskaya Şelalesi'nden yeniden su akacağını ve seyir terasının yenileneceğini müjdeledi.

Pandemi sürecinin iletişime yansıyan olumsuz etkisinin en aza indirilmesi ve ulaşılabilirliğin sağlanması amacıyla Vali Karaloğlu tarafından gerçekleştirilen "Vali Münir Karaloğlu ile Sosyal Medya Buluşmaları" Yenişehir ilçesi ile devam etti.

İki haftada bir farklı bir ilçenin sorunlarının masaya yatırıldığı buluşmada Karaloğlu, canlı yayında Yenişehirli vatandaşların sorularını yanıtladı, talep ve görüşlerini değerlendirdi.

Vatandaşlar tarafından yoğun katılım sağlanan, Valiliğin Twitter, Facebook, Youtube ile Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanan sosyal medya buluşmalarında Karaloğlu, vatandaşlardan gelen sorular kapsamında yol ve alt yapı çalışmalarından, ulaşım hizmetlerine, sosyal alanlardan, spor tesislerine kadar her yönüyle Yenişehir'de yapılan çalışmaları, planlanan projeleri anlattı.

Vatandaşlar tarafından farklı konu başlıkları altında gelen soruları da detaylı şekilde cevaplayan, tamamlanan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Karaloğlu, vatandaşlardan gelen talepleri de tek tek değerlendirdi.

Ferit Köşk ve Dicle mahallelerinde hak sahipliği çalışmaları tamamlandı

Bir vatandaşın Fiskaya bölgesiyle ilgili kentsel dönüşüm projesini sorma üzerine Karaloğlu, bölgede 44 hektar alanda 2 bin 99 bağımsız birimden oluşan 943 yapının saha etüt çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2017 yılında Fiskaya bölgesi olarak adlandırılan Dicle ve Ferit Köşk mahallerini riskli alan olarak tespit ettiğini hatırlatan Karaloğlu, başlatılan çalışmalarda iki mahalledeki yapıların yüzde 98'inin ruhsatsız olduğunun belirlendiğini aktardı.

Karaloğlu, bu bölgede kentsel dönüşüm yapmanın zorunlu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Farkındayız, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Şu an da hak sahipliği ve gayrı menkul değerleme çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından tamamlandı. Büyükşehir ve Yenişehir belediyelerimizin ortak çalışması devam ediyor. Yerinde dönüşüm yapmamızın çok kolay olmadığı bir bölge. İnşallah fiskaya bölgesini temizleyip o bölgeyi çağdaş bir görünüme hep beraber kavuşturmuş olacağız."

Fiskaya Şelalesi tekrar akacak

Fiskaya'da geçmişte yamaçtan aşağıya akan muhteşem bir şelalenin olduğunu belirten Karaloğlu, oradaki işletme ve DİSKİ'nin birlikte bir çalışma yürüttüğünü aktardı.

"İnşallah yakın bir zamanda Fiskaya'daki şelaleyi akar bir hale getireceğiz." ifadesini kullanan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"O zaman gerçekten Fiskaya muhteşem bir hale dönüşecek. Altında Taş Konak hemen yanında Millet Bahçesi. O bölge çok güzel bir hal alacak. Yine yukarıda eski bir seyir terasımız var. Orayla ilgili de bir proje geliştirdik, geçen ay kurula sunduk. Kurul belli eksikler buldu, düzeltilmesi için bize iade etti. Şu an Büyükşehir Belediyesi olarak proje üzerinde çalışıyoruz. Şelalenin yeniden akması, seyir terasının yenilenmesi ile şehre gelen insanların gidip Hevsel Bahçeleri'ni, Dicle Nehri'ni ve Millet Bahçesi'ni seyredebileceği çok muhteşem görüntüler ortaya çıkmış olacak."

Fiskaya Şelalesi, Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Karaloğlu sosyal medyadan müjdeledi: 'Fiskaya Şelalesi yeniden akacak' - Son Dakika


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