Vali Makas 24Erzincanspor'a başarılar diledi

Erzincan Valisi Mehmet Makas 24Erzincanspor'u ziyaret ederek Play-Off mücadelelerinde takım oyuncularına başarılar diledi.

Bugün kendi sahasında Hekimoğlu Trabzon FK'yı konuk edecek olan ve bu maçın hazırlıklarını yapan futbolcularla görüşen Vali Makas, 24Erzincanspor'un Erzincan'ı temsil noktasında büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizerek, oyunculara, teknik heyete ve yöneticilere Play-Off maçlarında başarılar diledi. - ERZİNCAN