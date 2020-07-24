Vali Makas, Refahiye'de muhtarlarla biraraya geldi - Son Dakika

Vali Makas, Refahiye'de muhtarlarla biraraya geldi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, ilçe ziyaretleri kapsamında ilk resmi ziyaretini Refahiye'ye yaparak muhtarlarla toplantı düzenledi.

Vali Makas, Refahiye'de muhtarlarla biraraya geldi, System.String[]

Erzincan Valisi Mehmet Makas, ilçe ziyaretleri kapsamında ilk resmi ziyaretini Refahiye'ye yaparak muhtarlarla toplantı düzenledi.

İlçe ziyaretleri kapsamında ilk resmi ziyaretini Refahiye'ye gerçekleştiren Vali Mehmet Makas, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve kurum amirleri tarafından kaymakamlık binası önünde karşılandı. Kaymakamlık binasına gelen Vali Makas, Kaymakamlık makamında şeref defterini imzalayarak, Refahiye ilçesine yapılan yatırımlar ve devam etmekte olan projelerin yanı sıra; Kaymakamlık tarafından yürütülen projeler hakkında Kaykaç'tan brifing aldı.

Vali Mehmet Makas, köy ve ilçe merkezindeki mahallelerin sorunlarını, yapılan ve yapılacak kamu ve özel sektör yatırımlarını, istihdam konularını ve muhtarların çalışmalarını değerlendirmek üzere Refahiye ilçesinde ki muhtarlarla bir araya geldi.

Refahiye Çok Programlı Lisesinde Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kamu kurumlarının il müdürleri, ilçe yöneticileri ile Refahiye ilçesindeki mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Vali Mehmet Makas yaptığı konuşmada, Erzincan'ın hiçbir ilçesinin birbirinden farkı olmadığına vurgu yaparak, her bir vatandaşın sevincine de kederine de ortak olduklarını söyledi.

Vali Makas, "Biz Erzincan'ın her bir metrekaresiyle dertleneceğiz. neşesiyle neşeleneceğiz. İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın şiarıyla hareket edeceğiz. Yapılan yatırımlarda vatandaşımız memnun değilse, dua etmiyorsa bunu yapmanın bir hükmü yok, asıl olan vatandaşımızın yüzünün gülmesidir. Asıl olan vatandaşımızın getirilen hizmetten memnuniyet duymasıdır. Burada yaptığımız her türlü hizmette asıl olan insanımızdır" diye konuştu.

Düzenlenen toplantıda Refahiye ilçesinde yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili köy ve mahalle muhtarlarının talep, görüş ve önerileri dinlenerek ilgili kamu kurumu müdürleri tarafından talepler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Vali Mehmet Makas, muhtarların ilettiği sorunlar ile ilgili en kısa zamanda gerekli çalışmaların yapılması konusunda ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi. - ERZİNCAN

Erzincan, Refahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:05

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Makas, Refahiye'de muhtarlarla biraraya geldi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti, kız yaralandı Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı Doğu Karadeniz'de fındık toplama tarihleri belirlendi Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı         
14:55
Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor         
14:51
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı         
14:20
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi         
13:55
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor         
13:52
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı         
13:31
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu         
13:29
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı         
13:25
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı         
13:15
Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım? Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım?         
13:08
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı         
12:43
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu         
12:30
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Elektrikte Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak         
10:39
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?         
10:29
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı         
09:52
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı         
09:47
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak         
09:33
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi         
09:06
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
04:20
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım         
21:55
Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek         
21:52
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum         
20:51
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı         
19:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 17:46:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Makas, Refahiye'de muhtarlarla biraraya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei