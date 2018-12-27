Son Dakika Haberleri: Vali Mantı Çiftçilerle Bir Araya Geldi

Vali Mantı Çiftçilerle Bir Araya Geldi

2 saat önce

Aksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve üreticilerle bir araya gelerek kentin tarım ve hayvancılık alanında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Mantı Çiftçilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Aksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve üreticilerle bir araya gelerek kentin tarım ve hayvancılık alanında değerlendirmelerde bulundu.

Ziraat Odası Başkanlığı'nda gerçekleştirilen buluşmada Aksaray'ın tarım ve hayvancılığı hakkında bilgiler alan Vali Ali Mantı, tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaparak sektör çerçevesinde her türlü çalışmanın destekçisi olduklarını söyledi. Tarım ve hayvancılık sektörünün de bacasız fabrika olduğunu dile getiren Vali Mantı, üreticilerin yaz kış demeden azimle çalışmalarının tüm insanlığa büyük katkısı olduğunu kaydetti.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, tarım ve hayvancılık alanında bilgiler vererek, Aksaray nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığını kaydetti. Ziraat Odası olarak üreticilerin ve vatandaşların daha kaliteli, verimli, kazançlı ve sağlıklı ürünler elde edebilmeleri için geniş çaplı çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Koçak, çalışmaların yaz kış demeden devam ettiğini vurguladı. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:38 Kaynak: İHA

Ali Mantı, Aksaray, Güncel
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