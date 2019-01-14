Vali Masatlı, Rektör Biber'e İade-i Ziyarette Bulundu
1 saat önce
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'e iade-i ziyarette bulundu.
Ardahan
Valisi Mustafa Masatlı, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'e iade-i ziyarette bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Biber, Vali Masatlı'ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkür etti. Rektör Biber, sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette, Vali Mustafa Masatlı'ya Üniversitenin yapısı, olanakları ile devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:02 Kaynak: İHA
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