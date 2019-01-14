Son Dakika Haberleri: Vali Masatlı, Rektör Biber'e İade-i Ziyarette Bulundu

Vali Masatlı, Rektör Biber'e İade-i Ziyarette Bulundu

1 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'e iade-i ziyarette bulundu.

Vali Masatlı, Rektör Biber'e İade-i Ziyarette Bulundu, System.String[]
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'e iade-i ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Biber, Vali Masatlı'ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkür etti. Rektör Biber, sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette, Vali Mustafa Masatlı'ya Üniversitenin yapısı, olanakları ile devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:02 Kaynak: İHA

Ardahan, Rektör, Güncel
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