Vali Memiş'e Şenkaya'da sevgi seli

Vali Memiş'e Şenkaya'da sevgi seliFestivalde çiçeklerle karşılanan Vali Memiş, vatandaşlarla halay çekerek coşkuya ortak olduERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, çiftçilere önemli destekler verdiklerini belirterek, "Valilik olarak bu yıl hayvancılık adına yem bitkisi desteği verdik. Ayrıca il merkezinde başlattığımız sütte soğuk zincir projesi de en fazla iki yıl içerisinde Şenkaya'ya da gelecek" dedi.Vali Okay Memiş, Şenkaya'da bu yıl 13.sü düzenlenen "Şenkaya Kültür, Sanat ve Bal Festivali"ne katıldı. Şirankes Mesire alanında yapılan festivalde çiçeklerle karşılanan Vali Memiş, vatandaşlarla halay çekerek doyasıya eğlendi.Şenkaya ilçesinin kültürel tanıtımının yanında ilçeye ait yöresel ürünlerin duyurulması adına geleneksel olarak düzenlenen Şenkaya Kültür, Sanat ve Bal Festivali'nin bu yıl 13.sü yapıldı. Şenkaya Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından organize edilen festivalde Şenkayalılar 3 gün boyunca eğlendi. Festivale son gününde giden Vali Okay Memiş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisini çiçeklerle karşılayan vatandaşlara teşekkür eden Vali Memiş, "Şenkaya, Erzurum'a uzak olsa da her daim gönlümüzde hissetiğimiz ve bizim için çok değerli olan bir ilçemiz."dedi.Programın açılış konuşmaları kısmında ilçe halkına hitap eden Vali Memiş, Şenkaya'nın temel kamu hizmetleri bakımından yeterli olduğunu, eksikliklerin kısa sürede giderileceğini söyledi.Tarım ve hayvancılıkta çiftçilere önemli destekler verdiklerini kaydeden Vali Memiş, "Valilik olarak bu yıl hayvancılık adına yem bitkisi desteği verdik. Buradaki hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Uçsuz bucaksız meralarımızda daha fazla hayvanımızın olmasını istiyoruz ve bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca il merkezinde başlattığımız sütte soğuk zincir projesi de en fazla iki yıl içerisinde Şenkaya'ya da gelecek" diye konuştu.Şenkaya'nın eğitime önem veren bir ilçe olduğunu vurgulayan Vali Memiş, ilçeye öğretmenevi yapılacağı müjdesini verdi.Vali Memiş, şöyle konuştu: "Kaymakamımız ve belediye başkanımızla düşündüğümüz ve tasarladığımız bir proje var. Öğretmen evi projemiz. Çankaya Üniversitesi'nin kurucusu Sıtkı Alp beyin de destekleriyle. Bir kısmını Sıtkı bey karşılayacak, diğer kısmını ise biz devlet olarak karşılayacağız. En dört yıldızlı bir otel kapasitesinde sizlerinde gurur duyacağı bir öğretmen evine sizleri kavuşturacağız. Huzurlarınızda Sıtkı Alp beye çok teşekkür ediyorum. Şenkaya, vali olmadan önce tanıdığım, bildiğim bir ilçedir. Eğitime ve öğretime önem veren bu güzel ilçemizin birçok yetişmiş insanı var. Festivalinde çok güzel olduğunu söylemek isterim. Bugün sizlerle bende burada keyif dolu dakikalar geçirdim. Bu festivalin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."Vali Memiş, konuşmasının ardından yöresel sanatçıların seslendirdiği türkülerle halay çeken vatandaşlara eşlik etti. Güreş alanında 25 ve 75 kiloda kıran kırana mücadele eden sporcuların karşılaşmalarını da izleyen Vali Memiş, dereceye giren güreşçilere altın ve para ödülü verdi.Festivale, Vali Okay Memiş'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.