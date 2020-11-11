Vali Memiş Oltu Rus Kilisesi Restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş'in desteğiyle Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu kararı ile Oltu Rus Kilisesi Restorasyon çalışmalarına başlanıldı.

Oltu Kaymakamlığı tarafından hazırlanan "Tarihi Kilisenin Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi çalışmalarını yerinde incelemek için Oltu'ya Gelen Erzurum Valisi Okay Memiş Kilisenin devam eden restorasyon çalışmaları hakkında Oltu Kaymakamı Şenol Turan ve Oltu Belediyesi Başkanı Necmettin Taşçıdan bilgiler aldı.

Önümüzdeki sene içerisinde tamamlanacak olan Kilise restorasyonu 3 milyon 200 bin lira harcanacak.

Vali Memiş; "Kilisenin restorasyon çalışmalarını yerinde inceledim. Restorasyon çalışmaları yapan firmadaki başarılı çalışmaları gördüm rahatladım. İnşallah Oltu'ya güzel şeyler kazandıracağız" dedi.

Oltu Rus Kilisesi yaklaşık 150 yıllık

Tarihe tanıklık eden eserlerin korunması, tarihi değerlere sahip çıkılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konularında yörede bir farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanan "Tarihi Kilisenin Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi"nde Oltu'da sosyokültürel hayatın canlandırılması, turizm sektörünün gelişmesi, büyümesi ve dolayısıyla Oltu'da ekonominin canlanmasına katkı sunulması hedefleniyor. Bu projeyle, tarihi eserlerin talan edilmesi gereken bir miras değil, korunması ve yaşatılması gereken tarihi bir değer, kültürel bir miras olduğu yönünde mesajlar verilmiş olacak. Toplumun bu konularda bilinçlendirilmesinin yanında, söz konusu eserlerin, korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konularında bilinç oluşturulmasına katkı sağlanacak. - ERZURUM