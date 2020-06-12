Vali Meral'den veda ziyaretleri - Son Dakika

Son Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Karaman Valisi Fahri Meral veda ziyaretlerine başladı.



Vali Meral, bu kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, Baro Başkanı Av. Oktay Yılmaz, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş'ı makamlarında ayrı ayrı ziyaret etti.

Karaman'da görev yaptığı üç yıllık süre zarfında kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle uyumlu ve verimli bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Meral, "Bu süre içerisinde kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine ve personeline teşekkür ediyorum." dedi.