Vali Mustafa Masatlı, Çıldır'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Mustafa Masatlı, Çıldır'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Vali Mustafa Masatlı, Çıldır'da vatandaşlarla buluştu

6 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Çıldır ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

Vali Mustafa Masatlı, Çıldır'da vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Çıldır ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.


Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç ile birlikte Çıldır'a giden Vali Mustafa Masatlı, ilçe merkezinde vatandaşlarla buluştu. Çay ocağında vatandaşlarımızla birlikte çay içerek sohbet eden Vali Mustafa Masatlı vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.


Vali Mustafa Masatlı, ülkemizin 2023 hedefleri yanı sıra, il genelinde yapılan kamu yatırımları, vatandaşlarımıza verilen kamu hizmetleri, tarım ve hayvancılığı desteklemeye yönelik çalışmalar ile devlet teşvikleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.


Vatandaşlar ise, sorunlarını, taleplerini bire bir anlatma fırsatı bulduklarını belirterek, Valinin ziyaretinden ve halkla buluşmalarından memnuniyet duyduklarını, meraların korunması, hayvan hastalıkları ile mücadele başta olmak üzere, özellikle büyükbaş hayvancılık ve arıcılığın destekleme konusunda ki çalışmaları için teşekkür ettiler. - ARDAHAN

Mehmet Kılıç, Ardahan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek

Son Dakika Haberleri
17:12 Perşembe Yaylası'nda 'Kış Festivali' - Son Dakika
17:12 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "İran, tehdit gölgesi altında görüşmeyi kabul etmeyecektir" - Son Dakika
17:11 Dikili'de kaçak göçmenlerin botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı: 4 ölü, 1 kayıp (2) - Son Dakika
17:08 Tıp fakültesi öğrencisi Nazlıcan, babasının tabancasıyla intihar etti - Son Dakika
17:07 5 katlı binanın terasından atladı, hastanede öldü - Son Dakika
15:52 MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Son Dakika
14:26 İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 17:13:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Mustafa Masatlı, Çıldır'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]