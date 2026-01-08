Vali Özarslan, Yılın Kareleri 2025 Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Vali Özarslan, Yılın Kareleri 2025 Oylamasına Katıldı

Vali Özarslan, Yılın Kareleri 2025 Oylamasına Katıldı
08.01.2026 12:28
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AA'nın 2025 fotoğraf yarışmasında oy kullandı ve destek verdi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2025" oylamasına katıldı.

Özarslan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Özarslan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde ise Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" isimli fotoğrafından yana oyunu kullandı.

"Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" isimli fotoğrafını seçen Özarslan, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Vali Özarslan, Anadolu Ajansının her yıl birbirinden değerli fotoğrafları kendileriyle buluşturduğunu belirterek, çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA

