Vali Özel İdare çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük İl Özel İdare çalışmalarını inceledi.



Vali Fuat Gürel, İl Özel idaresi 2020 yılı asfalt programında yer alan Saitler-Gölören grup yolunda devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceleme yaparak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Asfalt programına alınan yol güzergahında incelemelerde bulunan Vali Gürel'e, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Genel Meclis üyesi Ramazan Kahriman, TÜED Karabük Şube Başkanı Celal Bulut ve Saitler Köyü Muhtarı Mustafa Ulusoy eşlik etti.



Saitler köyünde yaşayan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Gürel, vatandaşların kendi bahçelerinde yetiştirdikleri ve ikram ettikleri ürünlerin tadına baktı. İl Özel İdaresi Hamzalar ek hizmet binasını ziyaret ederek Genel Sekreter Mehmet Uzun'dan sıcak asfalt plenti, araç parkında bulunan makine ve teçhizatlar ile bakım ve onarım atölyelerinde yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi alan Vali Gürel, "İl Özel İdaresinin tüm birimleriyle yaz-kış, mesai merhumu demeden özverili bir şekilde çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi. - KARABÜK