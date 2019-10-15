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Vali Pekmez, yaralı askeri ziyaretti

1 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, terör örgütü PKK/YPG/PYD ve DEAŞ'a karşı başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"nda durduğu mevziye havan mermisinin düşmesiyle yaralanan Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Mahmut Kaplan'ı tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Vali Pekmez, yaralı askeri ziyaretti, System.String[]

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, terör örgütü PKK/YPG/PYD ve DEAŞ'a karşı başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"nda durduğu mevziye havan mermisinin düşmesiyle yaralanan Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Mahmut Kaplan'ı tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.


Yaralı Piyade Uzman Çavuş Mahmut Kaplan'ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Vali Aykut Pekmez'e, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti. Şanlıurfa Ceylanpınar Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Piyade Uzman Çavuş Mahmut Kaplan'ı tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Mahmut Kaplan'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden ve doktorlardan bilgi aldı.


Sağlık durum iyi olan yaralı Uzman Çavuş Mahmut Kaplan'ın babasıyla sohbet eden Vali Aykut Pekmez, aileye de geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralı askerimize acil şifalar diledi. - ADIYAMAN

Mahmut Kaplan, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:29 Kaynak: İHA
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