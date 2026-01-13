Vali Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Vali Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Vali Şahin, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
13.01.2026 13:16
Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA'nın fotoğraf yarışmasında çeşitli kategorilerde oy kullandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Şahin, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafına oy veren Şahin, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" fotoğraflarını tercih eden Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" başlıklı karelere oy verdi.

"Artık onlara fotoğraf sanatçısı demek lazım"

Vali Şahin, AA foto muhabirlerinin her yıl birbirinden güzel fotoğraflar, birbirinden çarpıcı kareler yakaladığını belirterek, "Artık onlara fotoğraf sanatçısı demek lazım." ifadesini kullandı.

Fotoğraflara bakarken 1 yılın yeniden yaşandığını dile getiren Şahin, "Geçen yılki fotoğraflarda hoş kareler de var. Bu kadar acının, üzüntünün, gözyaşının olduğu bir dünyada arada gülümsemeye de ihtiyacımız var. Bize onu hatırlattı. Gazze ile ilgili çok çarpıcı fotoğraflar yakalamışlar. Bizde etki bırakanlardan birkaçını tercih ettik." diye konuştu.

AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Vali Şahin'e AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan "Tanık" kitabını hediye etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Anadolu Ajansı, Hulusi Şahin, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
