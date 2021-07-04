Vali Salih Ayhan öğrenciler ile Divriği ilçesini gezdi - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindeki 120 öğrenci, RAYBÜS ile Divriği ilçesindeki tarihi yerleri gezdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Sivas'ta akademik başarısı yüksek, kitap okumaya gönül vermiş lise öğrencilerine yönelik "Kitapların Gölgesinde Kadim Tarihe Yolculuk" gezi etkinliği düzenlendi.

Yaklaşık 2 saat 45 saat süren yolculuk esnasında Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri mini bir müzik dinletisi gerçekleştirdi. Yolculuk süresince öğrenciler, Yunus Emre ve Türkçe Yılı dolayısıyla belirlenen kitapları okuyarak, birbirleri ile bilgi paylaşımında bulundu.

Vali Salih Ayhan ve beraberindeki öğrenciler, Divriği gezisi kapsamında ilk olarak ilçeye cazibe katan cam seyir terasını gezdi.

Burada öğrencilerle bol bol fotoğraf çektiren Vali Ayhan, öğrenciler için kültürel geziler düzenleyerek ilçeleri tanıttıklarını belirtti.

Öğrenciler daha sonra Divriği Ulu Camii ve Hüma Hatun Sokak ile Divriği'nin tarihi ve turistik yerlerini de gezerek yakından tanıma fırsatı buldu.

Kitapların Gölgesinde Kadim Tarihe Yolculuk

"Kitapların Gölgesinde Kadim Tarihe Yolculuk" etkinlikleri kapsamında öğrenciler için 3 sefer daha düzenlenecek. Etkinliklere her bir sefer için 102 öğrenci katılacak. Katılımcı sayısı Kovid-19 tedbirleri ve Sivas Kongresi'nin 102. yılı olması dolayısıyla belirlendi.

Divriği gezisinde Vali Ayhan'a, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, İlçe Belediye Başkanı Hakan Gök ve ilçe protokolü de eşlik etti.