Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk, Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

Vali Şentürk, Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ulusal spor faaliyetlerinde derece elde eden başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Vali Şentürk, Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ulusal spor faaliyetlerinde derece elde eden başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Vali Bilal Şentürk ve Vali Yardımcısı Rahmi Köse ile birlikte Bilecik Gençlik Merkezi'nde başarılı sporcular ve gönüllü gençler ile bir araya geldiler. Vali Şentürk, söyleşi havasında geçen görüşmede gençlere birikimlerini aktararak tecrübelerini paylaştı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, son üç ay içerisinde ulusal spor faaliyetlerinde derece elde eden sporculara hediye takdiminde bulunarak kente yaşattıkları gurur münasebetiyle sporcuları tek tek tebrik etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:08 Kaynak: İHA

Rahmi Köse, Necati Şentürk, Bilecik, Yenikadinda Gösterme, Yaşam
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