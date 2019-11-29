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Son Dakika Yaşam Vali Şentürk, çocuklarla, eğitimcilerle ve iş dünyasıyla buluştu - Son Dakika

Vali Şentürk, çocuklarla, eğitimcilerle ve iş dünyasıyla buluştu

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir dizi incelemede bulunarak anaokulu çocuklarıyla, eğitimcilerle ve iş dünyasıyla bir araya geldi.

Vali Şentürk, çocuklarla, eğitimcilerle ve iş dünyasıyla buluştu, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir dizi incelemede bulunarak anaokulu çocuklarıyla, eğitimcilerle ve iş dünyasıyla bir araya geldi.


Kaymakam Hasan Yaman ile birlikte eski kaymakamlık lojmanında ve tarihi kumbette incelemede bulunan ve ilgililerden bilgi alan, çarşı esnafıyla da sohbet eden Vali Şentürk, Halime Hatun Anaokulunda öğrencilerle bir araya gelerek, eğitimlerine katıldı ve yakından ilgilendi.


"Çocuklarımıza yön vermek durumundayız"


Burada bir açıklamada bulunan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çocuklara yön verilmek durumunda olduğunu ifade ederek, "Eğitimde daha iyisinin iyisini yakalamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz ve yeni hedefler ortaya koyduk. Belirlediğimiz öğrencilerin dil ve iletişim becerisinin geliştirilmesi, değerler eğitimi, sorumluluk duygusunun geliştirilmesi, akademik başarının arttırılması ve bağımlılıkla mücadele gibi hedeflere ulaştığımızda eğitimi daha iyi noktaya taşıyacağımıza inanıyorum. Çocuklarımıza yön vermek durumundayız, sadece akademik başarıya bakmamak gerekir. Hiçbir öğretmenden vazgeçemediğimiz gibi hiçbir öğrenciden de insandan da vazgeçemeyiz. Ana hedefimiz donanımlı ve nitelikli insan yetiştirmek. Öncelikli hedeflerimiz ve ideallerimiz olacak. Kenetlenerek, eğitimde başarıyı yakalayacağız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Necati Şentürk, Bilal Şentürk, Bozüyük, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
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