Vali Şentürk'den Pazaryeri'ne Ziyaret

Bilecik
Valisi Bilal Şentürk
, Pazaryeri
ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
Kaymakam Fatih Kurt
, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, İlçe Jandarma
Komutanı İlhan Cansever ve İlçe Emniyet Müdürü İnan Kılıçoğlu ile diğer ilgililer tarafından karşılanan Vali Şentürk
, ilçe hakkında bilgi aldı. Daha sonra Belediye Başkanı Yalçın
'ı ziyaret eden ve belediye çalışmaları ile projeleri hakkında bilgi alan Vali Şentürk, burada 'Pazarlı Bey Beldesi Tarihi' adlı kitabı hazırlayan 87 yaşındaki Ali Uslu
ile bir süre sohbet etti. Pazaryeri ilçesinde yaşayan Kore
Gazisi 90 yaşındaki Refik Özberber'i 67 yıldır mesleğini sürdürdüğü berber dükkanında ziyaret ederek bir süre sohbet eden Vali Şentürk, "Devletimiz, vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan ve bu uğurda canını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize sahip çıkmaktadır. Gazilerimiz, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin, onurlu sembolleridir. Bizler de, şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize her türlü desteği sağlamaya hazırız" dedi.
"Yeteneklerin değerlendirilmesi önemli"
Vali Şentürk, yeteneklerin değerlendirilmesinin önemli olduğuna değinerek, "Çömlekçilik mesleğinin devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin gerekliliğine inanıyorum. Yeteneklerin değerlendirilmesi önemli. Kursiyerlerimizin hayallerindeki ürünleri toprakla yapmaları güzel. Önemli olan sürdürebilir hale getirmek. Bizim atalarımıza borcumuz var. Kazılarda en çok çömlek kalıntıları buluyoruz. Geçmişte bunlar vardı. Şimdi niye olmasın. Bilecik'te potansiyel varsa bunun desteklenmesi gerekir" ifadesinde bulundu. - BİLECİK