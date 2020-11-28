Vali Şentürk'ten köy ziyareti ve Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Vali Bilal Şentürk, Söğüt ilçesini ziyaretinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimine katıldı.

Zemzemiye köyünde Söğüt Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, köy muhtarı Yasin Göncekli ve vatandaşlarla bir araya gelen Şentürk, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Buradaki süt toplama ve soğutma merkezini inceleyen Şentürk, köyün eski yerleşim yerini ve Zemzemiye Göletini inceledi.

Daha sonra ilçede sürdürülen Kovid-19 denetimlerine katılan Vali Şentürk, vatandaşlara ve esnaflara uyarıda bulundu.

Maske, mesafe ve temizlik konusunda herkesin azami derecede dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

"Uymamız gereken tedbirlerle kendimizi de sevdiklerimizi de korumamız mümkün. Alınan tedbirlere hepimizin eksiksiz riayet edelim. Maske takarsak, temizliğimize dikkat edersek, sosyal mesafemizi korursak virüsün yayılımını engellemiş oluruz. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Lütfen kurallara uyalım, tedbiri elden bırakmayalım. Salgının üstesinden el birliğiyle gelebiliriz."