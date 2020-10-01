Vali Seymenoğlu'ndan kaymakamlarla buluştu: "Sizin iyi bir örnek olmanız lazım" - Son Dakika

Vali Seymenoğlu'ndan kaymakamlarla buluştu: "Sizin iyi bir örnek olmanız lazım"

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, ilçe kaymakamlarını korona virüsle mücadele konusunda uyardı.

Vali Seymenoğlu'ndan kaymakamlarla buluştu:

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, ilçe kaymakamlarını korona virüsle mücadele konusunda uyardı. Vali Seymenoğlu, tedbirlere uyulması konusunda kaymakamlara görevler düştüğünü belirterek, "Özellikle de sizin iyi bir örnek olmanız lazım" dedi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında 12 ilçe kaymakamının katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda başta Koronavirüs pandemi tedbirleri ile denetimleri olmak üzere, bağımlılıkla mücadele, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi yapıldı.

"Özellikle de sizin iyi bir örnek olmanız lazım"

Pandemi başındaki aylarla kıyasladığımızda ilimiz genelinde şu anda çok sayıda pozitif vaka olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan Vali Seymenoğlu, "Ölümlü vaka sayılarımız pandeminin ilk aylardakinden çok çok fazla. Dolayısıyla koronavirüsle mücadeleye pes etmeden devam etmemiz gerekiyor. Köy gezilerinde, mahalle ziyaretlerinde, toplantılarda mutlaka bu konuyu vatandaşlarımıza anlatmak lazım. Özellikle de sizin iyi bir örnek olmanız lazım. Bakın rakamlar benim elimde Ağustos ayındaki ölüm sayısı ilk 5 aydaki sayının o kadar çok üzerindeki şaşırırsınız nasıl olur diye. Ağustos'u kabullendik Eylül'e geldik Ağustos'un da 2 katını geçtik şu ana kadar. Büyük bir sıkıntı var. Şükür çevre illere göre Isparta o kadar kötü değil ama biraz gevşediğimiz takdirde, yorulduk, pes ettik dediğimizde emin olun ki o illerle yarışır hale geliriz. Onun için ne olur biraz gayret edelim" dedi.

"Bağımlılık kovid-19'dan daha tehlikeli"

Pandemi öncesinde yaptığı toplantılarda her zaman birinci gündem maddesinin bağımlılıklarla mücadele olduğunu hatırlatan Vali Seymenoğlu, "Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız tarafından takip edilen ve yürütülen bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmaları sizlerin de ilçelerinizde takip etmenizi istiyorum. Bunun altını şunun için çiziyorum, bağımlılığın kovid-19 dan bir farkı yok en azından kovid-19 da bir ihtimaliniz var topyekün mücadele edersek kurtuluruz diye ama bağımlı olan birini kurtarmak çok zor. Onun için birinci hedefimiz kişilere maddenin ulaşımını engelleyebilmek. Madde arzını nasıl engelleyebiliyorsak engelleyeceğiz. Bu da denetimlerle ve istihbari bilgilerle olur." dedi.

"Şiddetin her türlüsü hukuk dışıdır"

Kadına ve aileye yönelik şiddet tedbirlerinin kaymakamlarca yeniden gözden geçirilmesini isteyen Vali Seymenoğlu, "Şiddetin her türlüsü hukuk dışıdır. Tüm bunları görmeniz lazım. En azından ilçenizde ne kadar kadına karşı ve aileye karşı şiddet olayı gerçekleşmiş, intihar var mı? Yok mu? Bunlar hep birbirini besleyen şeyler bunlara vakıf olmanız gerekiyor." dedi.

Vali Seymenoğlu konuşmasının ardından kaymakamların talep ve önerilerini dinledi. - ISPARTA

Vali Seymenoğlu'ndan kaymakamlarla buluştu: Sizin iyi bir örnek olmanız lazım
Vali Seymenoğlu'ndan kaymakamlarla buluştu: Sizin iyi bir örnek olmanız lazım
Vali Seymenoğlu'ndan kaymakamlarla buluştu: Sizin iyi bir örnek olmanız lazım

Ömer Seymenoğlu, Koronavirüs, Ağustos, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Seymenoğlu'ndan kaymakamlarla buluştu: 'Sizin iyi bir örnek olmanız lazım' - Son Dakika

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