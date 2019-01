Vali Seymenoğlu'nun Kan Çağrısı Karşılık Buldu

Kızılay'ın Türkiye genelinde oluşan mevsim şartlarından dolayı azalan kan stokları için başlattığı Kan Bağışı kampanyasına, tüm Ispartalıları ve kamu görevlilerini destek olmaya çağıran Vali Ömer Seymenoğlu'nun mesajı karşılık buldu.

Isparta Valiliği önünde bulunan Kızılay tırına İl Müftüsü Bayram şahin öncülüğünde çok sayıda müftülük personeli gelerek kan bağışında bulundu. Kan bağışı esnasında Vali Seymenoğlu da Kızılay tırını ziyaret ederek Müftülük personeline desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Vali Seymenoğlu, hayırlı bir iş için toplandıklarını söyleyerek Kızılay'ın ülke genelindeki kan stoklarında oluşan azalma nedeniyle başlatılan kampanya tüm Ispartalıların destek vermesi temennisinde bulundu.



"Bir ünite kanla emin olun ki birden fazla can kurtarılabiliyor"



Vali Seymenoğlu, "Kampanya için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, il müdürlüklerimize bu konuda bir yazı çıkardık. Gönüllülük esasıyla kan verebilecek sağlık şartlarını taşıyan bütün kamu görevlilerimizi kan vermeye davet ettik. Bu sabah ilk olarak Müftümüz ve beraberinde imam-hatip arkadaşlarımız buraya geldiler. Gördüğünüz gibi epeyce bir yekünumuz var. İl müftümüz ve refakatindeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu hem sağlık işi hem de hayırlı bir iş, çünkü bir ünite kanla emin olun ki birden fazla can kurtarılabiliyor. Elimizden geldiği kadar bu tür kampanyalara destek olmalıyız. Buradan Ispartalı hemşehrilerime de sesleniyorum; Isparta'da kan verebilecek sağlık şartlarına sahip olan vatandaşlarımızın da Valiliğimiz önünde bulanan Kan Merkezi'ne müracaat etmelerini, gönül rahatlığıyla kan verebileceklerini ve belki de birkaç canın kurtarılmasına vesile olabileceklerini iletmek istiyorum" dedi.



"Bir canı kurtarmak bütün canları kurtarmaya bedel"



İl Müftüsü Bayram Şahin ise Vali Ömer Seymenoğlu'nun çağrısıyla kampanyaya ilk bağışı kendilerinin yapmak istediklerini belirterek; "Bismillah diyerek sonunun hayırlı olmasını niyaz ediyoruz. Kan bağışının çok önemli bir can bağışı olduğunu ve bir canı kurtarmanın bütün canları kurtarmaya bedel olduğunun manevi değerine sahip olan arkadaşlarımız bu davete hemen can-ı gönülden katıldılar. Sayın Valimize bu hayırlı işe bizi öncü kıldığı için teşekkür ediyoruz."



Kızılay tırı hafta sonuna kadar Valilik önünde kan bağışlarını kabul edecek. Ayrıca Kızılay kan bağışında bulunanlara çeşitli ikramlarda bulunarak ve minik hediyeler de veriyor. - ISPARTA

