Vali Sezer, AA\'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sezer, makamında kabul ettiği AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran'dan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Ardından Vali Sezer, Life Box, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor, çevre ve doğal yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğraflarını seçen Sezer, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" ve Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı kareleri tercih etti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" fotoğraflarına oy veren Sezer, "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafından yana kullandı.

"AA göğüsleri kabartıyor"

Sezer, gurur duyulan kadim bir kuruluş haline gelen AA'nın her alanda ortaya koyduğu çalışmalarla göğüs kabarttığını söyledi.

AA çalışanlarına başarılar dileyen Sezer, "Bu milletin, dünyanın bütün coğrafyalarındaki insanların sesini ve görüntüsünü yansıttığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle de dünyanın kaos içinde olduğu bir ortamda zor şartlarda çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.

"Gazze fotoğrafları yürekleri burkuyor"

Sezer, 2025 yılının fotoğraflara bakınca hem tebessüm uyandıran hem de acı veren sahneleri gördüğünü dile getirdi.

Fotoğrafların bazılarıyla insanlık adına gurur, bazılarıyla da "insanlık nereye gidiyor?" diyerek üzüntü duyduğunu ifade eden Sezer, "Filistin'deki insanların dramı, uğramış oldukları soykırımı yansıtan fotoğraflar gerçekten de yüreğimizi burkan karelerdi. Binaların içerisinde insanların bir avuç una ihtiyaç duydukları, çocukların yetersiz beslendiği ve çok kötü koşullarda hayatta kalma mücadelesi verdiği kareleri gördük. Aile Yılı'nın yansıtıldığı kareler gördük. Sporda göğsümüzü kabartan mücadeleleri oldu, onları görme imkanımız oldu." diye konuştu.

"2026 yılının tebessüm yaratan karelere sahne olmasını temenni ediyoruz"

Sezer, Türkiye'nin savunma sanayisinde göğüs kabartan başarılarının yansıtıldığı TEKNOFEST'i fotoğraflarda görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayisinde lider ülkelerden biri olma yönünde adım atarak bunun sonucunu aldığını vurgulayan Sezer, "Türkiye, bölgesinde ve dünyada söz edilen bir otorite ülke haline geldi. İnsansız hava araçları, Mavi Vatan'da ve karada kazandığımız gücü ve milli projelerimizi görme imkanımız oldu. 2026 yılının tebessüm yaratan karelere sahne olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.