Vali Sezer Bosna Köyü’nde İncelemelerde Bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, merkeze bağlı Bosna köyü sakinleriyle bir araya geldi.
Köyde incelemede bulunan Vali Sezer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vatandaşlarla sohbet eden Sezer, talepleri dinledi.
Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse eşlik etti.
