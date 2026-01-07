Vali Sezer, Enez Kaymakamı Ayık\'ı Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez Kaymakamı Merve Ayık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığının 16 Ekim 2025 tarihli atama kararıyla Enez Kaymakamlığı görevine getirilen Ayık'a hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Sezer, görevinde başarı diledi.

Ziyarette Vali Sezer'e, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç eşlik etti.