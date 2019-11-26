Vali Sezer Silah İhtisas OSB'yi ziyaret etti
6 saat önce
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret ederek incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:00 Kaynak: AA
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret ederek incelemede bulundu.
Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı'nın katıldığı ziyarette, Silah İhtisas OSB Müdürü İbrahim Erol'dan yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Üretim faaliyetlerine devam eden iki fabrikayı ziyaret eden Sezer, mevcut 3 firmanın yanında son bir ay içerisinde 6 yer tahsisi daha yapıldığını bildirdi.
Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!