Son Dakika Haberleri: Vali Sezer Silah İhtisas OSB'yi ziyaret etti
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Vali Sezer Silah İhtisas OSB'yi ziyaret etti

6 saat önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret ederek incelemede bulundu.

Vali Sezer Silah İhtisas OSB'yi ziyaret etti, System.String[]

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret ederek incelemede bulundu.

Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı'nın katıldığı ziyarette, Silah İhtisas OSB Müdürü İbrahim Erol'dan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Üretim faaliyetlerine devam eden iki fabrikayı ziyaret eden Sezer, mevcut 3 firmanın yanında son bir ay içerisinde 6 yer tahsisi daha yapıldığını bildirdi.

Yunus Sezer, Kırıkkale, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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