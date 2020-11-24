Ordu Valisi Sonel'den öğretmenlere doğum günü sürprizi - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, doğum günleri 24 Kasım olan öğretmenlere doğum günü sürprizi yaptı.

Vali Sonel, doğum tarihleri 24 Kasım olan 21 öğretmeni telefonla arayıp, doğum günlerini kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öğretmenleri evlerinde ziyaret edemeyen Sonel, yaş günü olan öğretmenlere pasta ve çiçek göndererek doğum günü sürprizi yaptı.

Tuncay Sonel, geleceği şekillendiren öğretmenlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bizlerin üzerinde unutulmaz emekleri ve fedakarlıkları vardır. Onlar bizim baş tacımızdır. Öğretmenlerimize ne yapsak azdır. 24 Kasım doğumlu öğretmenlerimize küçük bir jest yapıp, onları böyle anlamlı bir günde mutlu etmek istedik. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Sürpriz karşısında duygulanan öğretmenler de çok mutlu olduklarını dile getirerek, Vali Sonel'e duyarlılığı için teşekkür etti.