Vali Sözer, Gölpazarı MYO Öğrencileriyle Buluştu
09.01.2026 09:51
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı MYO'da öğrencilerle kariyer ve eğitim üzerine konuştu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Vali Sözer'e Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç ve Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'da eşlik etti. Gerçekleştirilen buluşmada öğrenciler tarafından yöneltilen soruları yanıtlayan Vali Sözer, üniversite hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mezuniyet sonrası meslek hayatı, kariyer planlaması ve çalışma yaşamına dair tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Sözer, öğrencilerin eğitim süreçleri, beklentileri ve hedeflerine yönelik görüşlerini de dinledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Öğrencilerimizin yalnızca mesleki bilgiyle değil; iletişim, sorumluluk ve disiplin gibi alanlarda da kendilerini geliştirmeleri, kariyer yolculuklarında onları bir adım öne taşıyacaktır. Ayrıca öğrencilerimizin kendilerini çok yönlü geliştirmelerinin kariyer süreçlerinde önemli katkılar sağlayacaktır. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Programın sonunda öğrencilere eğitim ve meslek hayatlarında başarılar dileyen Sözer, gençlere çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

