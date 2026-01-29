Vali Sözer\'in eşi Söğüt\'te temaslarda bulundu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, Söğüt ilçesinde çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.

Zeynep Sözer, Söğüt Halk Eğitimi Merkezi'nde yürütülen eğitim ve üretim çalışmalarını yerinde gördü. Ardından şehit Fedai Efe'nin ailesiyle bir araya geldi. Zeynep Sözer, Merkez bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi, el emeği ürünleri inceledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zeynep Sözer, askerlik görevini yaptığı sırada Diyarbakır'ın Hani ilçesinde şehit olan Fedai Efe'nin Söğüt'te yaşayan ailesini de evlerinde ziyaret etti. Sözer, yaptığı açıklamada, "Mesleki eğitime dayalı kursların bireysel gelişimle birlikte aile bütçesi ve yerel ekonomi açısından önem taşıyor. Halk Eğitim Merkezleri kadınlarımızın sosyal hayata katılımını arttırıyor, üretimi ve istihdamı destekliyor. Halk Eğitimi Merkezleri kadın emeğini görünür kılan, üretimi destekleyen çok kıymetli kurumlar. Şehidimiz Fedai Efe'nin vatan uğruna gösterdiği fedakarlık milletimizin gönlünde daima yaşayacak, devletimiz her zaman şehit ailelerimizin yanındadır" dedi. - BİLECİK